Milas Belediye Başkan Vekili belli oldu! Yeni Partili ‘Özgür Özel zihniyeti’ işbaşında
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Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla sarsılan Milas Belediyesi’nde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Fevzi Topuz'un yerine vekillik edecek isim Meclis'te yapılan seçimle belirlendi. Dün CHP çatısı altındayken bugün Yeni Parti tabelasına sığınan Özgür Özel zihniyetinin temsilcisi olan Barbaros Gezgin başkan vekili koltuğuna oturtuldu.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un ardından Olağanüstü Meclis Toplantısı yapıldı. Yapılan oylamada Yeni Partili Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen Olağanüstü Meclis Toplantısında Yeni Partili Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.
Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.
Operasyonların son adresi ise Muğla'nın Milas Belediyesi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi’nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı.
MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlunun da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada tutuklu Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ
Milas Belediye Meclisi, başkan vekilini seçmek üzere bugün saat 14.00'te toplantı salonunda toplandı.
Yapılan seçimde Yeni Partili Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.
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