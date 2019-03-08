0553 313 94 23

Milano Fuarı gezisine büyük ilgi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği “I Saloni Milano 2019” Mobilya Fuarı gezisinin 4’üncüsünü hayata geçiriyor.

08 Mart 2019 Cuma 15:29
Milano Fuarı gezisine büyük ilgi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği “I Saloni Milano 2019” Mobilya Fuarı gezisinin 4’üncüsünü hayata geçiriyor.


I Saloni Milano Mobilya Fuarı’na 2014 yılından bu yana uçak kaldıran İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, bu sene de üyelerini İtalya’ya uçuruyor. İnegöllü mobilya sanayicilerinin sektördeki gelişmeleri takip ederek global rekabete ayak uydurabilmeleri maksadıyla fuar gezileri tertipleyen İTSO, bu yıl 160 İnegöllü mobilyacıyı I Saloni Milano 2019 fuarına götürecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon kapsamında Yenişehir’den kalkacak uçak ile Milano’ya hareket edecek olan İnegöllü mobilyacılar, 4 gün sürecek programda fuarda bulunan dünya markalarını ve yeni tasarımları inceleme fırsatı bulacaklar.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yavuz Uğurdağ, “11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz gezimizde mobilyacılarımızın yeni moda ürünleri yerinde inceleyerek gelişimleri takip etmelerine ve değişime ayak uydurmalarına destek vermek istiyoruz. Mobilyanın başkenti olan ilçemizin ihracat rakamlarını artırabilmesi ve yeni pazarlara hitap edebilmesi adına global rekabet çerçevesinde gelişimini sürekli kılması ve çağın yeniliklerine ayak uydurması gerekmektedir. Günümüzde insan gücünün ötesine geçen makine ve yeni teknoloji üretimlerin ilçemizde de uygulanarak her geçen gün artan rekabet ortamından kopmamamız gerekiyor. Bu nedenle bu tarz fuar gezilerinde edinilecek bilgiler bizim için büyük önem taşıyor.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akseki’de mahallelere kilit parke taşı döşeniyor
    1. Akseki’de mahallelere kilit parke taşı..
    2. Kadınlar Gününde sahaya çıkıp..
    3. 239 yolcusuyla kaybolmuştu! 5 yıllık..
    4. Nusaybin’de Öğretmenler 8 Mart Dünya..
    5. Irak Meclis Başkanı, İran..
    6. Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe..
    7. Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!
    8. Kaymakam Ayca, kadınların gününü..
    9. Başkan Vergili kadınları unutmadı
    10. Kayserispor’un Rize’ye seferi Cumartesi
    11. Yenice’de Jandarma Kadınlar Günü’nü..
    12. Bodrum Belediyesi kadınları unutmadı
    13. İran petrol tankerine Babu'l Mendeb..
    14. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    15. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    16. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    17. Aksa İmamı'ndan dünya Müslümanlarına..
    18. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    19. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    20. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti