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Milano Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko son maçında ING Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni 74-60'lık skorla mağlup ettikten sonra Euroleague'de AX Armani Exchange Milan’a konuk oluyor. Peki, Milano Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman? Milano Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 23:02
Milano Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko son maçında ING Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni 74-60'lık skorla mağlup ettikten sonra Euroleague'de AX Armani Exchange Milan’a konuk oluyor. Peki, Milano Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman? Milano Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Milano Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında AX Armani Exchange Milan’a konuk oluyor. 25 Ekim Cuma günü (yarın) TSİ 21:45’te Mediolanum Forum’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 21 ziyaretinde de hata yapmadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da isabet kaydetti. Melih, son 7 EuroLeague maçının 6’sında da en az 1 üç sayı isabeti buldu.

Nando De Colo, son 7 EuroLeague müsabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sayılık isabet kaydetti. Fransız yıldızımız, bu sezon EuroLeague’de 27.6 sayı ve 26.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla her iki alanda da ligin bir numarası olarak dikkat çekiyor.

Derrick Williams, maç başına 7.0 ribaund ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu sezon beşinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, EuroLeague’de bu sezon maç başına 1.3 blok ortalaması yakaladı ve bu alanda en iyi dördüncü isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (406). Vesely, EuroLeague kariyerinde 811 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 139 toplam değer ile 13., ribaund istatistiğinde ise 1014 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.7) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %91.1 ile altıncı sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2767 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer sekizinci ismi. Nando, 695 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3106 ile dokuzuncu sırada.

Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %67.1 faul isabet yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi üçüncü oyuncusu.

Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 780 asisti var ve lig tarihinin en iyi 13. ismi. Kostas, faul çizgisinde yakaladığı %88.4 isabet yüzdesiyle de organizasyon tarihinin en iyi 15. ismi olarak dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:02
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