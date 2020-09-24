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Spor Milan'ın golcüsü İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Milan'ın golcüsü İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:50:20 -
Milan'ın golcüsü İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, İbrahimovic’in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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