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Spor

Milan'ı galibiyete Hakan Çalhanoğlu taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:44:51 -
Milan'ı galibiyete Hakan Çalhanoğlu taşıdı

ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Milan, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Parma'yı 3-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip Parma, 44. dakikada Jasmin Kurtic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi Milan, 55. dakikada Frank Kessie, 59. dakikada Alessio Romagnoli ve 77. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ağları sarsmasıyla müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 81. dakikada yerini Rade Krunic'e bırakan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, attığı golün yanı sıra takımının diğer iki golü öncesindeki önemli paslarıyla galibiyete büyük katkı yaptı.

Yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, Milan formasıyla 100. maçına çıktı.

Bu sonuçla, Milan puanını 53'e çıkarırken Parma 40 puanda kaldı.

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