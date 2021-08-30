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Spor Milan'dan gol yağmuru
Spor

Milan'dan gol yağmuru

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Milan, sahasında karşılaştığı Cagliari'yi 4-1'lik skorla ezip geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 04:40:00 -
Milan'dan gol yağmuru

Milan, San Siro'da Cagliari'yi konuk etti. Kırmızı-siyahlılar mücadeleyi 4-1 galip tamamladı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sandro Tonali, 17. dakikada Brahim Diaz, 24. ve 43. dakikalarda Olivier Giroud kaydetti.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Milan 6 puana yükseldi, Cagliari ise 1 puanda kaldı.

Serie A'nın 3. haftasında Milan sahasında Lazio'yla karşılaşacak, Cagliari ise Genoa'yı konuk edecek.

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