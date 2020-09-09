  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
Spor

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:24:44 -
Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Brescia forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, İtalyan milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Milan'ın Tonali için 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonun da bonuslarla beraber 25 milyon avro olduğu iddia edildi.

Futbolcunun bir sonraki satışından da Brescia'ya yüzde 10 pay verileceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Brescia'da geçen sezon ligde 35 maçta 1 gol atan Tonali, milli takımda 3 kez forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü
Dünya

Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Rus boksör Artur Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıktı.

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı