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Spor

Milan-Parma maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, Parma ile karşılaştı. Peki Milan-Parma maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu oynadı mı? Hakan Çalhanoğlu nasıl oynadı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:10:00 -
Milan-Parma maçı kaç kaç bitti?

Serie A'da Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçı Milan 3-1 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asist ile oynarken karşılaşmanın yıldızı oldu.

26 yaşındaki futbolcunun attığı gol ise büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş ile köşeyi bulan Hakan, takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 53'e çıkartırken Parma 40 puanda kaldı.

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