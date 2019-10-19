Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...19 Ekim 2019 Cumartesi 06:28
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milan Lecce maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.
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