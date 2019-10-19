Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Milan Lecce maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milan Lecce maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.