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Spor Milan, Juventus'u devirdi
Spor

Milan, Juventus'u devirdi

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında deplasmanda Juventus'u 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 03:30:00 -
Milan, Juventus'u devirdi

Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup etti. Torino’daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirmeye oynayan Serie A’nın iki büyük takımı kozlarını paylaştı.

İki takımın karşılıklı fırsatlar yakaladığı ilk yarının son anlarında konuk Milan, 45+1. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti: 0-1.

İkinci yarının 58. dakikasında Milan, Juventuslu Giorgio Chiellini’nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sebebiyle penaltı kazandı. Frank Kessie penaltı atışını gole çeviremedi.

Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic 66. dakikada sol dizindeki sakatlık sebebiyle yerini Ante Rebic’e bıraktı. Rebic, 78. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu ve Milan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Bu golden kısa bir süre sonra 82. dakikada Fikayo Tomori, konuk ekibi 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan, Juventus’u deplasmanda 3-0’lık net skorla mağlup ederek, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 72'ye yükselterek, puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. 9 yıllık şampiyonluk serisi, bu sezon sona eren Juventus ise ligde 6. mağlubiyetini Milan karşısında yaşadı. 69 puanda kalan Juventus, 5. sıraya geriledi.

Bu arada, Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele ederken, Juventus kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek kulübesinde yer almasına karşın bu maçta görev almadı.

 

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