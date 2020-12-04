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Spor Milan Hakan Çalhanoğlu ile maçı çevirdi
Spor

Milan Hakan Çalhanoğlu ile maçı çevirdi

Milan, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Celtic'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla yendi ve puanını 10'a çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:12:00 -
Milan Hakan Çalhanoğlu ile maçı çevirdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Milan, Celtic'i konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele Milan'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Hauge ve 82. dakikada Diaz kaydetti. Celtic'in gollerini ise 7. dakikada Rogic ve 14. dakikada Edouard attı.

Bu sonucun ardından gruptaki 3. galibiyetini alan Milan, 10 puanla ikinci sırada yer aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanla grup aşamasına veda etti.

Milan, gelecek hafta Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Lille'i ağırlayacak.

Hakan Çulhanoğlu firikikte Messi'den sonra geliyor

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda Lionel Messi'nin (36) ardından 18 golle frikikten en çok gol atan ikinci isim oldu.

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