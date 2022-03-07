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Spor Milan, Giroud'nun golüyle Napoli'yi yendi
Spor

Milan, Giroud'nun golüyle Napoli'yi yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, Napoli'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 02:29:00 -
Milan, Giroud'nun golüyle Napoli'yi yendi

Ligde şampiyonluk mücadelesine doğrudan etki edecek haftanın önemli maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda Milan'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk takım, Fransız golcü Olivier Giroud'nun 49. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın son bölümlerinde iki ekip de fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Milan, Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, şampiyonluk rakiplerinden birine karşı önemli bir galibiyet alırken, puanını 60'a yükseltti. Milan, bir maçı eksik 58 puanlı ezeli rakibi Inter'in önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.

Şampiyonluk için aday takımlardan Napoli ise ligde 8 maç aradan sonra sahadan mağlup ayrıldı. Haftayı puansız geçen Napoli, 57 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Genoa-Empoli: 0-0, Bologna-Torino: 0-0, Fiorentina-Hellas Verona: 1-1 ve Venezia-Sassuolo: 1-4.

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