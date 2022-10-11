Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milan ve Chelsea arasında oynanacak maçın sonucu merak konusu oldu. Peki Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milan ve Chelsea arasında oynanacak maçın sonucu merak konusu oldu. Peki Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?
Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi E grubu 4. maçında oynanacak olan Milan-Chelsea maçının detayları merak uyandırdı. Bu zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
İki takım arasında 5 Ekim'de Chelsea'nin evinde oynanan E grubu 3. maçında ev sahibi Chelsea, Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.
Zorlu maç öncesi iki takımında 4'er puanı bulunuyor. Chelsea averajla ikinci sırada yer alırken Milan grupta üçüncü sırada bulunuyor.
Futbolseverler Milan-Chelsea maçına dair detayları araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?
Milan - Chelsea maçı bugün saat 22.00'de San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Milan-Chelsea maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
Aktüel
Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat
Gıda
Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi
Kadın - Aile
Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları
Kadın - Aile
Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı