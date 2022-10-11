Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milan ve Chelsea arasında oynanacak maçın sonucu merak konusu oldu. Peki Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?

Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi E grubu 4. maçında oynanacak olan Milan-Chelsea maçının detayları merak uyandırdı. Bu zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

İki takım arasında 5 Ekim'de Chelsea'nin evinde oynanan E grubu 3. maçında ev sahibi Chelsea, Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Zorlu maç öncesi iki takımında 4'er puanı bulunuyor. Chelsea averajla ikinci sırada yer alırken Milan grupta üçüncü sırada bulunuyor.

Futbolseverler Milan-Chelsea maçına dair detayları araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?

Milan - Chelsea maçı bugün saat 22.00'de San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Milan-Chelsea maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.