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Spor

Milan-Bologna maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu oynadı mı?

Milli oyuncumuz Hakan Çalhnaoğlu'nun da formasını giydiği Milan sahasında Bologna'yı ağırladı. Peki maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu maçta oynadı mı? Hakan Çalhanoğlu gol ve asist katkısı verdi mi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:33:00 - 2020-07-19 09:34:27
Milan-Bologna maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu oynadı mı?

Milli oyuncumuz Hakan Çalhnaoğlu'nun yıldızlaştığı gol ve asist katkısı verdiği maçta Milan Bologna'yı 5-1 mağlup etti.

Milan maç fazlasıyla 6.sıraya yükseldi

Bu galibiyetle puanını 56’ya yükselten Milan maç fazlası ile 6.sıraya çıktı.

Milan’ın gollerini Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Bennacer, Rebic, Calabria kaydetti. Bologna'nın tek golünü Tomiyasu attı.

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