Mil Diyanet- Sen’den Yılmaz Özdil’e sert tepki: Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz

yeniakit Ankara

Mil Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, önceki gün köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın fareye benzetilmesine tepki gösterdi.

Tahiroğlu yaptığı açıklamada, "Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Diyanet İşleri Başkanını 'Fare'ye benzetmesi aziz milletimizi ve Diyanet camiamızı derinden üzmüştür. Başta Yılmaz Özdil olmak üzere özellikle Sözcü, Cumhuriyet, sosyal medya vb. birçok medya kuruluşunun sürekli Diyanet'i hedef tahtasına koyması, hakaret ederek aşağılaması ve itibar suikastına maruz bırakması, tek merkezden sistematik ve organizeli bir şekilde hareket ettiklerini göstermektedir.

Mil Diyanet Sen olarak; Aziz milletimizin dini değerlerine ve Diyanet gibi milletimizin göz bebeği bir kuruma yapılan bu saldırı ve aşağılamalara sessiz kalacak değiliz. Milletimizin çimentosu ve harcı mesabesindeki güzide bir kurumun başkanına 'Fare' diyecek kadar çukurlaşan gazeteci müsveddesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz"

Ahmet Tahiroğlu şöyle devam etti:

"Ağzı lağım kokan Yılmaz Özdil gibi sözde gazeteciler, milletimizin en fazla değer verdiği Diyanet'e ve başkanına bu şekilde alçakça hakaret etme hakkını kimden almıştır? Diyanet ve din görevlileri şamar oğlanı değildir. Bu gazeteci müsveddesi çukur kişilik hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Sürekli Laiklik ve Atatürkçülüğün arkasına sığınarak dinimize, dini değerlerimize ve mütedeyyin insanlarımıza dil uzatan, hakaret eden Yılmaz Özdil ve onun gibilere yasal çerçevede hadleri mutlaka bildirilmelidir.

Bizler Mil Diyanet Sen olarak; İslam'a, dini değerlerimize, dua ve namaz gibi ibadetlerimize sürekli hakaret eden ve aşağılayan Yılmaz Özdil'in, öldüğünde cesedinin sürekli hakaret ettiği mübarek camilerimize sokulmasını ve cenaze namazının kıldırılmasını istemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor. Gece gündüz, İslam’a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘Fare’ diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak 'Bu mevtayı nasıl bilirdiniz?’ diye, bize bu suali sorduracaksınız.

Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz. İnanmayan insanların cenazelerinin zorla camiye getirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Diyanet'e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam'la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan, dine küfreden Özdil’de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak 'Fare' dediği Diyanet'in imamına cenaze namazını kıldırtmaz."