Mikroplara antibiyotikler vız geliyor

Özellikle sağlığımıza kavuşmak için gittiğimiz hastanelerde birçok antibiyotiğe dirençli bu bakteriler sağlığımızı tehdit etmekte..

Hastalanınca genelde, doktorun eskiden reçete ettiği veya eş, dost tavsiyesiyle verilen antibiyotikleri kullanma alışkanlığı hâlâ devam ediyor. Pervasızca kullandığımız bu antibiyotikler sağlık yerine artık zarar veriyor.

Gerekmediği halde antibiyotik kullanımı yüzünden antibiyotikler bakterilere etki ediyor ve virüs gibi farklı mikroplara da etkisiz kalıyor. Tedavide o bakteri için uygun antibiyotiğin kullanılmaması, seçilen doğru antibiyotiğin uygulanması gereken doz ve sürede kullanılmaması da ayrı bir faktör.

Bakteri için etkili dar spektrumlu antibiyotik yerine “Hemen tedavi etkisini göstersin, bir aksilik olmasın” diye daha geniş spektrumlu kuşkusuz daha pahalı olan antibiyotiğin kullanılması da yapılan ayrı bir yanlışlık.

Bugün dirençli bakteriler yüzünden, bebek ölümleri ve yoğun bakım hastalarının ölümlerinden bahsediliyorsa, bunun altında yatan en önemli sebeplerden biri gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı.



Avrupa ülkeleri ve Amerika'da kontrolsüz antibiyotik kullanımını önlemek için ciddi tedbirler alındı. Bu ülkelerde doktorlar her boğazı ağrıyana geniş spektrumlu bir antibiyotik yazıp göndermiyorlar. Daha önemlisi antibiyotikler son çare olarak kullanılmakta.. Hastalar da eş dost tavsiyesiyle antibiyotik alamıyor. Sağlıklı bir toplum için ve ülke ekonomimiz için antibiyotik kullanımına dikkat etmeliyiz..

Antibiyotik kullanımı alkoliklerin bağımlılıklarına benzetiliyor

Paris’teki Sainte-Anne Hastanesi’nde Martine adındaki 25 yaşındaki bir kadın, hamileliğinin 3. ayında geçirdiği bir beyin kanaması yüzünden ameliyata alındı ve başarılı bir biçimde ameliyat edildi. Fakat hasta ameliyat sonrasında aniden ateşlendi. Kendisine yüksek dozlarda antibiyotik verildiği halde hiçbir sonuç alınamadı ve ateşi düşürülemedi. Antibiyotikler fayda etmedi.

Günümüzde, çok başarılı geçen ameliyatlardan sonra da hastaların yüzde onu, antibiyotiklere karşı direnç gösteren bir enfeksiyona uğramakta.

Bu tür yüz olaydan biri de ölümle sonuçlanmakta. Bu yüzden antibiyotiklere karşı direnç gösteren bu enfeksiyon, hastanelerin korkulu rüyası haline geldi.

Otuz yıldır, doktorların gözde ilacı olan antibiyotikler eski güçlerini yitirmeye başladı. Pek çok hastalığa karşı etkin antibiyotikler artık yenik düşüyor. Çünkü bakteriler, doktorların bu çok etkili silahına karşı kendi savunma sistemini kurmuş durumda.

Sorun öylesine büyük ki, pek çok ülke, önde gelen uzmanlarını seferber ederek, bu duruma bir çözüm aramaya koyuldu.

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü, laboratuvarlarını bu tür çalışmalara açtı ve Fransız ilâç sanayii de bu seferberliğe 1 milyon franklık bir yardımla katıldı.

Antibiyotikler ayrıca allerjik şok sonucu, çok seyrek de olsa ölüme yol açabilmektedir.

Antibiyotiklerin en büyük sakıncası dozunun giderek artırılması zorunluluğu...

Artık bazı hastalıkları yenmek için gerekli olan doz, üç katı, beş katı, hatta elli katı artmıştır. Yine diğer bazı hastalıklarda ise antibiyotikler artık tedavi için yetersiz kalmakta.. Bu, alkoliklerin durumuna benzetiliyor. Alınması gereken miktar daima artıyor. Bu bir kısır döngüdür. Alınan antibiyotiğin dozu artırıldıkça bakterilerin direnci de artmaktadır.

Bugün de 2000 kadar ilacın içinde antibiyotik var.

Antibiyotiklerin kullanılması kısıtlandığı takdirde, faydalı bakterilerin oluşması ve organizmanın gerekli dengesinin yeniden sağlanması mümkün görülüyor..