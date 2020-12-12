Mikrodalga fırında patates nasıl pişirilir?

Öncelikle patatesinizi güzelce yıkayıp temizlemeniz gerekir. Özellikle de kumpir ve benzeri tariflerde kullanacaksanız patateslerin kabuklarını iyice yıkayın ve daha sonra fırçalamayı unutmayın.





Bir çatalla patatesin üzerinde delikler açmanız; ısıtma işlemi sırasında mikrodalga fırınınızda yaşanacak patates patlamasını engeller. Bu sayede buharın çıkmasına yardımcı olur ve patatesin piştiğinde daha yumuşak bir doku almasını sağlarsınız. Kabuğun biraz gevrek olmasını istiyorsanız, patatesinizin tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra mikrodalgaya koymadan hemen önce biraz yağ sürmeniz gerekmektedir.



Patatesinizin boyutuna ve yoğunluğuna bağlı olarak pişirme süreleri değişmektedir. Pişirme işlemine 3 veya 4 dakika ile başlayın. Daha sonra sıcak patatesi maşa ile çevirin ve 3 dakika daha pişirin. Yumuşak, kremsi bir kıvam elde ettiğiniz durumda pişirme işlemini bitirebilirsiniz.