Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak mümkün mü? Fındık, badem ya da leblebi kavururken fırın kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? İşte, kuruyemişleri yakma riski olmayan en güvenilir kavurma yöntemi…

Badem, fındık, kaju ve ceviz gibi kuruyemişleri tüketirken birçok kişi bu lezzetlerin biraz kavrulmuş olmasından hoşlanır. Kuruyemişleri kavurmak içinse genellikle fırınlar tercih edilir. Peki, kuruyemişleri kavururken daha pratik bir yöntemin bulunduğunu söylersek inanır mısınız? İşte, mikrodalga fırında kuruyemiş kavurma yöntemi: Mikrodalga fırını en yüksek dereceye getirin. Kuruyemişleri ısıya dayanıklı bir kaseye alıp fırına yerleştirin. Arzu ederseniz bu aşamada kuruyemişlerin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edebilirsiniz. Yüksek ısıda 1 dakika tuttuğunuz kuruyemişleri fırından çıkarın. Kuruyemişleri bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve yeniden mikrodalga fırına sürün. 1 dakikanın ardından tekrar kuruyemişleri fırından alın. Arzu ettiğiniz rengi ve kıtırlığı alana kadar 1'er dakikalık pişirme işlemini sürdürün. Şayet mikrodalgada haşlanmış nohut kavuracaksanız, mutlaka kaseye tereyağının yanı sıra baharat ilave etmeyi unutmayın. Kolay gelsin.

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