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Mikrobiyom kürü nasıl uygulanır? Mikrobiyom kürü tarifi

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Mikrobiyom kürü nasıl uygulanır? İşte bağırsakları yapılandıran onaran Mikrobiyom kürü tarifi

24 Ekim 2019 Perşembe 23:45
Mikrobiyom kürü nasıl uygulanır? Mikrobiyom kürü tarifi

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Mikrobiyom kürü nasıl uygulanır? İşte bağırsakları yapılandıran onaran Mikrobiyom kürü tarifi

Dr. Ümit Aktaş, “Mikrobiyom, dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez” diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz” diye uyarıyor.

Mikrobiyom kürü tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı ev yoğurdu ya da kefir
1 adet avokado
1 adet orta boy kırmızı pancar
1 yemek kaşığı keten tohumu
1 başparmağı büyüklüğünde taze zencefil
1 çay kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı ev sirkesi
1 diş sarımsak (tercihe bağlı)
1 tutam kaya tuzu

Yapılışı:

Kırmızı pancarı haşlayıp kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri blender içine koyun ve kıvamlı bir sıvı haline gelinceye kadar çalıştırın. İçeceğiniz hazır!

*Tarifi mevsime, damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Kırmızı pancar yerine, brokoli, ıspanak ya da salatalık kullanabilirsiniz. Brokoli ve ıspanağı pişirmeden çiğ olarak kullanmanızı tavsiye ederim.
*Bir öneri: Kırmızı pancarları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra buzlukta saklayabilirsiniz. İçeceği hazırlarken buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:45
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