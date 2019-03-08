Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli’de esnafı ziyaret etti. Albayrak’ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıtdışı ihracat sorununa çözüm bulunduğu ifade edildi.

Faturalandırılacak

Bakan Albayrak, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak “ihracat antrepoları” ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdi. Buna göre Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan ihracat kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacak. Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı üzerinden faturalandırılarak kayıtdışılığın tamamen biteceği kaydedildi.

Konkordato düştü krediler büyüdü

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konkordato ilanlarında yüzde 50’nin üzerinde düşüş ve 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktıklarını açıkladı. 5,4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu aktaran Albayrak, “Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Bavullar kayıt altına alınıyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bilindiği gibi Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.