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Spor Mike Tyson maçı ne zaman yapılacak?
Spor

Mike Tyson maçı ne zaman yapılacak?

Mike Tyson boks maçı ile yeniden ringlere dönüyor. Normal şartlarda Eylül ayında ringe çıkacağını belirten Mike Tyson, belirli sebeplerden ötürü erteleme kararı aldıklarını bildirmişti. Peki, dünya çapında binlerce kişinin merak ettiği Mike Tyson boks maçı ne zaman yapılacak? İşte, o mücadele hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:24:00 -
Mike Tyson maçı ne zaman yapılacak?

Mike Tyson boks maçı ile efsane yumrukları yeniden ringlere dönüyor. 15 yıldır ringlerden uzak kalan Mike Tyson, sevenlerinin özlemine son verip yeniden ringlere çıkma kararı aldığını duyurmuştu. İşte, merakla araştırılan boks maçı hakkında detaylar…

Mike Tyson’ın boks maçı ne zaman gerçekleşecek?

Mike Tyson'ın, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacağı maçın tarihi 28 Kasım'a aldığını duyurdu. Ünlü boksör Tyson, daha önce 12 Eylül'de gerçekleşeceği belirtilen maçın afişini sosyal medya hesabından paylaşarak, belirlenen yeni tarihin 28 Kasım olduğunu açıkladı.

Mike Tyson kiminle karşılaşacak?

54 yaşındaki Mike Tyson, 2005 yılında son karşılaşmasına çıkmıştı. 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones ile karşılaşacak. Mike Tyson ve Roy Jones arasındaki 8 rauntluk karşılaşma, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta gerçekleşecek.

Mike Tyson’ın kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunuyor. Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını kazanmıştı.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Roy Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunmaktadır.

 

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