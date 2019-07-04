Mıhlama nasıl yapılır? Karadeniz mıhlama tarifi

Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti, besleyici özelliği oldukça yüksek mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama tarifi İşte lezzetini gerçek Trabzon peyniri ve ince mısır unundan alan mıhlama, muhlama diye de bilinen, Trabzon tarafında kuymak ismiyle yapılan mıhlama tarifi

Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram trabzon peyniri

Mıhlamanın Püf Noktası

İnce çekilmiş ve taze mısır unu yanı sıra kazeini (süt köpüğü) alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağı kullanmanız mıhlamanın tadını arttıracaktır.

Su yerine süt kullanmayı tercih edebilirsiniz. Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

Mıhlama nasıl yapılır?

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.

Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.

Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.

Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.