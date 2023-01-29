Miha Zajc transferinde düğüm çözüldü! Karar verildi...

Beşiktaş'ın da gündemindeki Miha Zajc'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü, Beşiktaş'ın da devrede olduğu Miha Zajc kararını vermek üzere. İşte başarılı futbolcunun transferindeki son durum…

Akıbeti belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ta yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu kararını vermek üzere. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Miha Zajc'ta yolun sonuna gelindi.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Miha Zajc, kariyeriyle ilgili kararını almış görünüyor. Beşiktaş'ın da temaslarda bulunduğu oyuncu, Serie A'ya dönüş planları yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Miha Zajc, Sarı-Lacivertlilerin teklifine hâlâ cevap vermedi.

Geçtiğimiz günlerde Miha Zajc'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edilmişti ancak oyuncunun niyetinin bambaşka olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye henüz dönüş yapmayan Miha Zajc, Serie A planları yapmaya başladı.

2020-21 sezonunda Genoa'ya kiralanan ve burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Miha Zajc'ın, Cenova ekibine bonservisiyle transferi direkten dönmüştü. İlerleyen süreçte Torino, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona gibi birçok İtalyan takımının temaslarda bulunduğu Miha Zajc, bu kez Çizme'ye dönüş hayalleri kuruyor.

İtalya'da ciddi bir pazarı bulunan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaması durumunda kariyerini Serie A'da sürdürecek.

Miha Zajc geride bıraktığımız sezonda ligde 9 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirmişti.