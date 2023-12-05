  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dünya gündemine oturan petrol hamlesi! 'Petrol fışkırıyor' haberlerini almamız an meselesi

İhtiyaçları olmasa da alıyorlar! İndirime inanmıyoruz, almadan yapamıyoruz

MİT'ten Mossad'a: Aklından bile geçirme! Dünya medyası Türkiye'nin restini yazdı, Osmanlı detayına dikkat

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

İyi partiden sonra bir darbe de HEDEP’ten Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor

Bakan Ali Yerlikaya, hakkında çıkan İBB adaylığı iddialarına yanıt verdi

O ülke emeklilerini Türkiye'ye iteleme peşinde! "Açık açık Türkiye'ye gidin, orada hayat çok ucuz" dediler

20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

Bakan Yerlikaya'dan 'TikTok' açıklaması!

Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak
Spor Miha Zajc sezonu kapatabilir! Fenerbahçe şimdi ne yapacak?
Spor

Miha Zajc sezonu kapatabilir! Fenerbahçe şimdi ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2023-12-05 15:49:00 -
Miha Zajc sezonu kapatabilir! Fenerbahçe şimdi ne yapacak?

Fenerbahçe'de bu sezon performansı beğenilmeyen ve Slovenya Milli Takımı'ndan sakat olarak dönen Miha Zajc için fıtık şüphesi belirdi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Sloven yıldız Miha Zajc’tan kötü haber geldi.

Slovenya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Fatih Karagümrük, Nordsjaelland ile Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Miha Zajc’a bu sabah yeniden ultrason çekildi.

FITIK ŞÜPHESİ VAR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre yıldız oyuncunun sağ kasığında ağrı olduğu öğrenildi. Zajc’ta fıtık şüphesi bulunduğu ve durumunun araştırıldığı da ifade edildi.

Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 resmi maçta görev yapan Sloven orta saha, 2 kez rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Zajc'la yeni kontrat imzalamıştı.

Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...
Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...

Spor

Tüm Fenerbahçe nefesini tutmuş merakla bekliyordu! İsmail Kartal artık yeter dedi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı

Fenerbahçe, Sivasspor'u farklı geçti derbi öncesi moral depoladı!
Fenerbahçe, Sivasspor'u farklı geçti derbi öncesi moral depoladı!

Spor

Fenerbahçe, Sivasspor'u farklı geçti derbi öncesi moral depoladı!

Resmi açıklama herkesi şok etti! Fenerbahçe'de Ali Koç, bakın Ocak'ta kimi getirecek...
Resmi açıklama herkesi şok etti! Fenerbahçe'de Ali Koç, bakın Ocak'ta kimi getirecek...

Spor

Resmi açıklama herkesi şok etti! Fenerbahçe'de Ali Koç, bakın Ocak'ta kimi getirecek...

Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...
Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Spor

Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23