Miha Zajc sezonu kapatabilir! Fenerbahçe şimdi ne yapacak?

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Sloven yıldız Miha Zajc’tan kötü haber geldi.

Slovenya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Fatih Karagümrük, Nordsjaelland ile Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Miha Zajc’a bu sabah yeniden ultrason çekildi.

FITIK ŞÜPHESİ VAR



Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre yıldız oyuncunun sağ kasığında ağrı olduğu öğrenildi. Zajc’ta fıtık şüphesi bulunduğu ve durumunun araştırıldığı da ifade edildi.



Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 resmi maçta görev yapan Sloven orta saha, 2 kez rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Zajc'la yeni kontrat imzalamıştı.