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Miguel Serrano’dan İki Dostun Hatıraları

Miguel Serrano’nun Avrupa’nın iki büyük dehası Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse ile yaşamlarının son dönemlerinde kurduğu yakın dostluğu anlattığı Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse-İki Dostun Hatıraları adlı kitap raflardaki yerini aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
Miguel Serrano’dan İki Dostun Hatıraları

Miguel Serrano’nun Avrupa’nın iki büyük dehası Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse ile yaşamlarının son dönemlerinde kurduğu yakın dostluğu anlattığı Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse-İki Dostun Hatıraları adlı kitap raflardaki yerini aldı.


Latin Amerikalı diplomat ve yazar Miguel Serrano’nun Avrupa’nın iki büyük dehası Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse ile yaşamlarının son dönemlerinde kurduğu yakın dostluğu anlattığı Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse - İki Dostun Hatıraları adlı kitap Destek Yayınları’ndan çıktı. Kitapta mektuplar ve anıların yanı sıra Hesse’nin özel çizimleri ve "Piktor’un Başkalaşımı" adlı daha önce basılmamış bir öyküsü de yer alıyor.



Arka kapak yazısı


Biri analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung...


Diğeri doğaya ve Doğu mistisizmine hayran, 20. yüzyılın en önemli edebiyatçıları arasında gösterilen İsviçreli yazar ve ressam Hermann Hesse...


İki dünya savaşı görmüş, iki büyük deha...


Eserleriyle, fikirleriyle ve emekleriyle, bilim ve edebiyat dünyasına imzalarını atmış iki bilge...


Hermann Hesse ve Carl Gustav Jung’la yakın dost olmayı başarmış Latin Amerikalı yazar ve diplomat Miguel Serrano, anılarla, fotoğraflarla, felsefeyle, edebiyatla ve hayatla dopdolu eşsiz bir başucu kitabıyla çıkıyor okurun karşısına.


Her ikisine de derin bir dostlukla bağlı olan Serrano, onlarla yaşadıklarını, aralarında geçen uzun sohbetleri, kitaplar dolusu yazışmalarını ve dostlukları boyunca onlardan öğrendiklerini güçlü bir anlatıyla kaleme alıyor. Üstelik iki büyük ustanın düşünsel ve ruhsal dünyalarına ışık tutmakla kalmıyor, bir döneme de tanıklık ediyor ayrıca.


Kitapta mektuplarının yanı sıra Hesse’nin özel çizimleri ve “Piktor’un Başkalaşımı” adlı daha önce basılmamış bir öyküsü de ilk kez bu kitapta yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
  1. kitap
  2. fotoğraf
  3. doğa

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