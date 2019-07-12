Miguel Lopes Kayserispor'da
- Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor'da oynayan Miguel Lopes ile 2 yıllığına anlaştı12 Temmuz 2019 Cuma 18:35
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ bek mevkisinde görev yapan 32 yaşındaki Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miguel Lopes, Akhisarspor formasıyla geride kalan sezon çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti.
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