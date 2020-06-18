  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Miguel Lopes Covid19 testi oldu

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, korona virüs testi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:38:51 -
Miguel Lopes Covid19 testi oldu

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, korona virüs testi oldu.


Şubat ayının sonunda ülkesine tedavi olmak için giden ve sonrasında başlayan korona virüs salgınından ötürü Türkiye’ye dönemeyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes, Kayseri’ye geldi. Amsterdam üzerinden önce İstanbul ardından Kayseri’ye gelen sağ bek futbolcusu Covid-19 virüs testine tabi tutuldu.


Futbolcuların yer almadığı eski tesis binasında kendisi için ayrılan odada karantina altında tutulan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Miguel Lopes için gerçekleştirilen ilk test negatif çıktı. Bugün bir kez daha test olan Lopes’in ikinci sonucunun da negatif çıkması halinde takım arkadaşlarının yer aldığı yeni binaya geçişine izin verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı