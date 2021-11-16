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Ekonomi Migros’tan mobil alışveriş deneyimi: MKolay Kantin
Ekonomi

Migros’tan mobil alışveriş deneyimi: MKolay Kantin

Perakende firması Migros, MKolay Kantin adlı yeni bir format oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:26:00 -
Migros’tan mobil alışveriş deneyimi: MKolay Kantin

Grup, bu formatla çalışan müşterilerinin plazalardan çıkmadan ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyor.

MKolay Kantin içinde müşteriler, alışverişlerini Migros Money uygulaması içinde yer alan MKolay’la kendi akıllı telefonlarını kullanarak yapıyor.

Temassız alışveriş imkanı

Migros Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, inovatif uygulamalarla müşterilere çağın ötesinde bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Tatlıcı, yakın zamanda çalışan müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir formatı hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Tatlıcı, müşterilere fiziksel mağazalarda kendi akıllı telefonlarını kullanarak, ürün barkodlarını okutarak ve kasaya gitmeye gerek kalmaksızın toplam alışveriş tutarını takip edebilmeye olanak tanıyan MKolay deneyiminden yola çıkarak MKolay Kantin formatını geliştirdiklerine işaret etti.

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Yorumlar

m.c

çağın ötesinde bir sistemmi?? yahu hollandada neredeyse 8 yıldır mevcut bu sistem .. yemeyin bizi
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