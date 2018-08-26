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Migros’ta bozuk et skandalı!

Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Migros’ta şimdi de bozuk et skandalı patlak verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:39

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Kurban Bayramı sürecinde Migros şubelerindeki reyonlarda bozuk etlerin millete indirimli şekilde satıldığı, tüketim tarihi geçmiş köftelerin ise sürelerinin etiket hilesiyle bayram sonuna kadar uzatıldığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Özlem Köksal adlı vatandaş ailesi ile birlikte Bodrum’daki Migros Turgutreis Şubesi’nden satın aldığı ızgaralık dana köftenin ambalajının üzerinde yer alan son tüketim tarihinin yazılı etiketin değiştirildiğini fark etti. Ambalaj üzerindeki iki katmanlı etiketi kaldırarak alttaki etiketi inceleyen Köksal, köftenin tüketim tarihinin 1 ay önce sona erdiğini gözlemledi. Migros marketinde, son tüketim tarihi 27.07.2018 olan köftenin etiket sahtekarlığı yapılarak 27.08.2018 olarak değiştirildiği belirlendi. Özlem Köksal ve ailesinin Migros yetkililerine de şikayet olarak ilettiği skandalı, sosyal medya adresinde paylaştıkları video ile de kamuoyuna duyurduğu görüldü. Ayrıca Migros’un birçok şubesinde Kurban Bayramı süresince bozuk et satıldığı da iddia edildi. “Gıdadedektifi” adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Migros’ta rengi tamamen değişmiş ve bozulduğu net olarak anlaşılan etler, reyonlarda millete satıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 12:39
  1. Kurban Bayramı
  2. Migros
  3. Özlem Köksal
  4. Bodrum
  5. Migros Turgutreis Şubesi

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