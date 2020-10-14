  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Migros, Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazasını devreye soktu
Aktüel

Migros, Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazasını devreye soktu

Pilot çalışma olarak Ataşehir MMM Migros mağazası önüne kurulan Migros’un 7/24 self servis mağazası, 88 farklı ürünle hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:42:47 -
Migros, Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazasını devreye soktu

İSTANBUL (AA) - Migros, Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazasını Ataşehir’de müşterilerinin hizmetine sundu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazası, onlarca farklı ürünle Ataşehir Migros mağazası önünde müşterilerin deneyimine açıldı.

Pilot çalışma olarak Ataşehir MMM Migros mağazası önüne kurulan Migros’un 7/24 self servis mağazası, şimdilik 88 farklı ürünle hizmet veriyor. Şarj kablosundan kolonyaya, kırmızı mercimekten cilt bakım kremine kadar birçok farklı marka ve kategoride ürüne sahip mağaza, zamansız alışveriş kolaylığı ile Migros müşterileri için deneyime açıldı. Ürün portföyü, teknik ve ödeme yöntemi alternatifleri Migros müşterilerinin deneyimi ile gelişirken, devreye alınan ilk mağaza bu geliştirmeler ile farklı lokasyonlarda yaygınlaşabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay