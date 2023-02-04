Migros ‘Şarj Ağı İşletmeci Lisansı’ aldı
Migros, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak ve Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurduğu Migen Enerji ile “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” alan ilk perakende şirketi oldu.
YAKUP SARIÇİÇEK
Migros’tan yapılan açıklamaya göre, Migros, elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını şubat ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.
Çalışmalara başladı
İştiraki olan Migen Enerji’nin, elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından Migros, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı.
Şarj hizmeti sunan ilk perakendeci
Migros Ticaret AŞ Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkı sağlama ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemli konu başlıkları olduğunu belirtti. Tuncer, “Ülkemizde de elektrikli araç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık. Migen Enerji’nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye’de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz.”
İlk etapta İstanbul
İlk etapta İstanbul mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti hızla Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını bildiren Tuncer, “Sektörümüzde öncülük ettiğimiz bu hizmeti Türkiye’ye yaymak üzere çalışmalarımız son hızda devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.