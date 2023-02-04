Migros ‘Şarj Ağı İşletmeci Lisansı’ aldı

YAKUP SARIÇİÇEK

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, Migros, elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını şubat ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.

Çalışmalara başladı

İştiraki olan Migen Enerji’nin, elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından Migros, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı.

Şarj hizmeti sunan ilk perakendeci

Migros Ticaret AŞ Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkı sağlama ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemli konu başlıkları olduğunu belirtti. Tuncer, “Ülkemizde de elektrikli araç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık. Migen Enerji’nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye’de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz.”

İlk etapta İstanbul

İlk etapta İstanbul mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti hızla Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını bildiren Tuncer, “Sektörümüzde öncülük ettiğimiz bu hizmeti Türkiye’ye yaymak üzere çalışmalarımız son hızda devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.