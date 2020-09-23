  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi
Ekonomi

Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen PLMA tarafından düzenlenen Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında iki ürünüyle "Mükemmellik Ödülü" kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:18:37 -
Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi

İSTANBUL (AA) - Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında iki "Mükemmellik Ödülü" kazandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, dünya çapında 4 bin 500'den fazla üyesi bulunan PLMA'nın Uluslararası Özgün Markalar yarışmasının kazananları, PLMA tarafından yayınlanan basın bültenleri ile uluslararası basına duyuruldu.

Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA, Migros'u iki kategoride birden ödüle layık gördü.

Bu yıl 23 ülkeden 70 perakendecinin yaklaşık 550 ürünle başvuru yaptığı yarışmada ürünler, PLMA'nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Migros'un "un ve temel pişirme malzemeleri" kategorisindeki M Life glutensiz un ve "kadın bakım" kategorisindeki Migros ultra hijyenik ped ürünleri; görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek "Salute to Excellence Awards" almayı başardı.

Jüri üyeleri, Migros'un son zamanlarda sadece gluten hassasiyeti olanların değil, sağlıklı yaşam trendiyle glutensiz ürünleri tercih eden müşterileri için ürettiği M Life glutensiz unu "en iyi ürün, iyi fiyat, çok iyi lezzet, ambalaj paketinde çok iyi iletişim ve çok iyi konsept, çok iyi lezzet" şeklinde yorumlarken, bambu içerikli ve saflaştırılmış formülü ile dikkati çeken, ayrıca renklendirici, paraben ve parfüm içermeyen Migros ultra hijyenik ped için "kalitesine göre fiyatı inanılmaz, yenilikçi bir ürün ve iyi konsept ve uygun fiyat" değerlendirmesi yaptı.


- "Her bir kalem ürünün arkasında son derece titiz bir çalışma süreci var"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros'ta Ürünleri Grup Müdürü Sena Erol Özdemir, Migros'un özgün marka yatırımında da Türk perakende sektörüne liderlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özgün marka ürünlerimiz; kalitesi, tadı, besin değeri ve hijyeni ile tüketicinin güvenerek kullanabileceği, en uygun fiyatlı ürünler. Her bir kalem ürünün arkasında son derece titiz bir çalışma süreci var. Rafa kendi markamızla koyduğumuz bir ürünü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yüzlerce parametrede analiz ediyoruz. Özgün markalı ürün stratejimizin bir ayağı da fiyat konusu. Tüm özgün markalı ürünlerimiz için en iyi fiyat politikamızı tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Özgün markalı ürünlerin yalnızca Migros'un yüksek kalite standartlarına uygun olmasını yeterli bulmuyoruz. Tüm bu denetimlerinden sonra 350 kişilik Migros Tüketici Paneli vasıtasıyla ürünlerimizin tüketiciler tarafından da denetlenmesini sağlıyoruz. Tüketicilerimizden aldığımız geri bildirimlerle ürünlerimizi daha da iyileştiriyoruz. Sadece Migros'ta çatısı altında topladığımız ürünlerimizle tüketicilerimizin tüm ihtiyaç birimlerinde taleplerine cevap verecek ürünler geliştiriyoruz. Migros markalı ürünler temel gıdaların yanında, meyve suyundan bisküviye, sıvı bulaşık deterjanı ve ahşap temizleyiciye kadar yüzlerce ürünü kapsıyor. M işaretli ürünlerle başladığımız özgün marka yolculuğumuz boyunca yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizden tam not aldık, aldığımız ödüllerle de bunu pekiştirdik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!
Siyaset

Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

İstanbul'da jigolo çetesine yapılan operasyonda yakalanan Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç., CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni çıktı..
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı