Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...

yeniakit.com.tr Migros’un 105 milyon TL karşılığında satın aldığı Uyum market mağazalarının çalışanları isyan etti. Bugün Mall of İstanbul’daki Migros’un önünde toplanan grup, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

73 MAĞAZA SATIN ALMIŞTI

Migros, geçtiğimiz aylarda yazılı açıklama yaparak 56 Uyum Market mağalarının tümünü, buna ilaveten 17 adet de Makro Market mağazasını satın altığını duyurmuştu.

ADI SKANDALLARLA ANILDI

Yönetim kurulu ve ortakları arasındaki Kripto ve Masonik isimlere bakmadan Müslümanlara kurbanlık satmaya kalkan Migros’un ismi sık sık skandallarla anıldı. Muhafazakar kimliğiyle bilinen şehirlerdeki marketlerinde devasa içki standları kuran market zincirinin, domuz eti sattığı da biliniyor.

ÇALIŞANLAR İSYAN ETTİ

Migros'un “iddialı büyüme hedefi ve müşterilerine yakınlaşma stratejisi”gereğince satın aldığı Uyum Market mağazalarının çalışanları isyan etti. Bugün Mall of İstanbul’daki Migros'un önünde toplanan grup, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.