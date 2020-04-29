Migros, online satış kapasitesini artırmak için gölge mağazaları devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Migros, online satış kapasitesini artırmak için, ilk kez geçen sene Ataşehir’de hayata geçirdiği gölge mağaza sistemini alışveriş merkezlerinin kapanması ile talebin azaldığı büyük ölçekli belirli mağazalarında devreye alarak yeni bir iş modeli uygulamaya başladı.



Migros’tan yapılan açıklamaya göre, şirket, belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle, online kanallara yönelik yaşanan yoğun talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor.



Migros son dönemde artan talepleri karşılamak adına daha önce de alışverişte teması minimuma indiren, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirmişti. Müşteriler, Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından seçtiklerin ürünlerin ödemesini online olarak yapıyor ve istediği saat aralığında, seçtiği mağazadan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor.



Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerini bu mağazalarında da uygulayan Migros’un gölge mağazalarında, çalışanların sağlığını düzenli kontrol etmek üzere iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanları da görev yapıyor.







"İlerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişleteceğiz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, Türkiye’nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market ile hizmet verdikleri il sayısını 76’ya, mağaza sayısını ise son 1,5 ayda iki katına çıkarttıklarını belirtti.



Bartın, geçen yıl başlattıkları gölge mağaza uygulamasından yola çıkarak içinden geçtikleri bu dönemde online operasyonların kapasitesini ve operasyonel verimliliği artıracak inovatif bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarını yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdüklerini kaydeden Bartın, şu ifadeleri kullandı:



"Dünyada gıda perakendesinde bir ilk olan bu yeni çalışma modeli müşterilerimizin sipariş teslimat sürelerini kısaltırken, hizmet kalitemizi ve ürün tedarikimizi kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağlıyor. Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar daha fazla sipariş karşılama imkanıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artıyor. Mağazanın tüm ürünlerinin Migros Sanal Market hizmeti için yönlendirilmesi sebebiyle daha fazla ürün çeşidi ve stok, online alışveriş yapan müşterilere sunuluyor. Mağazaların teslimat bölgesi de daha kapsamlı hale getirilerek daha geniş bir alana hizmet verilebiliyor. Şu anda yalnızca İstanbul’da belirli alışveriş merkezi mağazalarında uyguladığımız sistemi, ilerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişleteceğiz."

