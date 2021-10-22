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Ekonomi Migros online perakende için yeni şirket kuruyor
Ekonomi

Migros online perakende için yeni şirket kuruyor

Migros, online kanallarının gelişimini hızlandıracak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:20:00 -
Migros online perakende için yeni şirket kuruyor

Migros’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10 milyon TL olacaktır” denildi.

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