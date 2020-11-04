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Ekonomi Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı
Ekonomi

Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:11:57 -
Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Migros Ticaret AŞ, ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şirketin, 7 Migros ve 4 Migros Jet formatında toplam 11 satış mağazasının, ekim ayı içerisinde hizmete açıldığı bildirildi.

31 Ekim 2020 itibarıyla şirketin mağaza sayısının, yurt içinde 2 bin 267, yurt dışında ise iştirakler vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 2 bin 303 olduğu ifade edildi.


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