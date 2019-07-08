Migreni olanların dikkatine! Çalışırken migrenle nasıl mücadele edilir?

Migreni olmayan, migreni olanın halinden anlamaz. Bir baş ağrısının bu kadar çok büyütülmemesi gerektiğini hatta migren atağı geçirenlerin inandırıcı olmadığını düşünenler mevcut. Ancak migren atakları öyle şiddetli gerçekleşir ki! Bu ağrıyı tarif edecek kelimeleri bulmak gerçekten son derece güç.

Önemli bir sorun

Dışardan bakıldığında anlaşılmadığı ifade edilse de; migren atağı geçiren kişilerin rengi solar, bakışları dalgınlaşır bazılarının ise alın bölgesindeki damarlar belirginleşir. Hem migren hastaları hem de etrafındakiler bu durumun aynı bir kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi ciddi bir sorun olduğunu bilmeliler. Migrenin sebebi tam olarak bilinmediği gibi bu hastalığın tam bir tedavisi de bulunmuyor. Hatta yıllar yılı kullanılan ağrı kesici ilaçlara olan bağımlılık artıkça da ataklardan kurtulmak bir hayli güçleşir. Şanslı olanların atakları bir günde sona erenken kiminin de dört günü bulur.

Eleştirenler her zaman vardır

Çalışanlar için migren atakları daha büyük bir kabustur. Hem iş yetiştirme telaşı hem de ayakta durmak için ekstra efor sarf etmek anlamına gelir, migren. En çok da ağrı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekerken bazılarının sizi eleştiren gözlerle süzüyor olması can sıkıcıdır. Sizin de ciddi bir migren sorununuz varsa; iş yerinde rahat edebilmeniz için yapmanız gerekenler çok basit. İşte, çalışırken migrenle baş etmenin yolları;

Doğru söyleyin

Unutmayın migren de diğer hastalıklar gibi bir sağlık sorunu. İşe başlarken bunu yöneticinize mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Sonradan bu gerçeği öğrenmek bazı yöneticilerin tutumlarını olumsuz etkileyebilir.

Mola verin

Şiddetli bir atak geçiriyorsanız yöneticinizden en az 45 dakikalık izin isteyin. Mümkünse bu süreyi çalıştığınız yerde karanlık ve sessiz bir oda varsa orada dinlenerek geçirin. Karanlık bir oda bulmak zor ise yanınızda mutlaka bir göz bandı taşıyın.

İş yükünü paylaş

Migren atağı sırasında elinizdeki işi tamamlamak son derece güç olabilir. Böyle anlarda mutlaka size yardım edecek bir iş arkadaşınız olması önemli. Hataya yol açmak istemiyorsanız; destek almanız en iyisi olacaktır.

İlaç dolabı

Çalıştığınız ofiste kendinize ait bir dolabınız var ise içinde mutlaka ağrı kesici ve göz bandı olmalı. Ayrıca migren sırasında mide bulantısı yaşıyorsanız bu dolapta bulantı ilaçlarına da yer vermelisiniz.

Bitkisel yollar

Migren atağı gelmeden önce hastaların anlayabileceği sinyaller verir. Bu belirtileri hisseder hissetmez ilacınızı için. Bu arada alnınıza nane ya da zencefil yağı ile masaj yapın. Bu iki yağ kesinlikle ataklarınızın şiddetini azaltacaktır.

Oluruna bırakın

Migren hastaları sık sık atak geçiriyorlarsa günün birinde işlerinden olacaklarından endişe ederler. Atakların etraftakileri rahatsız ettiğini düşünür ve strese girerler. Unutmayın bu bir sağlık sorunu. İyi bir çalışan sağlık sorunu için gözden çıkarılıyorsa; bulunduğunuz ortama veda etmeniz daha iyi olabilir.