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Sağlık Migreni olanlar dikkat! Uzman isimden kritik açıklama
Sağlık

Migreni olanlar dikkat! Uzman isimden kritik açıklama

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Polat, "Şu an ülkemizi etkisi altına alan şiddetli lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi. Hava koşullarını değiştiremeyiz, ancak migreni tedaviyle durdurabiliriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:10:00 -
Migreni olanlar dikkat! Uzman isimden kritik açıklama

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Polat, her 5 kadından 1'inde ve her 10 erkekten 1'inde migrene rastlandığını aktardı.

Migreni olanların en doğru tanı ve tedavi için vakit kaybetmeden nöroloji, baş ağrısı ve ağrı uzmanları olan merkezlere başvurması gerektiğini belirten Polat, "Arkadaş tavsiyesiyle duyduğunuz ilaçları kullanmayın ve tedavi yöntemlerini hekime danışmadan kendinize uygulamayın. Bu yıl içinde yayınlanan migren raporuna göre Türkiye'de yaklaşık 13 milyon migren hastası var. Şu an ülkemizi etkisi altına alan şiddetli lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi. Hava koşullarını değiştiremeyiz, ancak migreni tedaviyle durdurabiliriz. Bir sonraki lodosa hazırlıksız yakalanmamak için nörolojinin imkanlarını göz ardı etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

"Migrende tedavi öncellikle kişinin yaşam biçimi ile başlıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Polat, migrende tedavinin öncellikle kişinin yaşam biçimi ile başladığını vurguladı.

Migreni kontrol altına alabilmek için temel faktörler olarak yeme, içme, uyku, stres düzeyinin sayılabileceğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Daha sonra ilaçlar ve ilaç dışı yöntemlere başvurulur. Son 6 ay içinde ülkemizde yeni tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Bunlardan biri de aylık yapılan ve 2 çeşidi bulunan migren iğneleri. Daha önce ülkemizde migrene yönelik hazırlanmış ilaçlar yoktu. Teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemlerinin de çeşitliliği arttı. Kanda CGRP dediğimiz ağrı ile ilgili bir madde var. Migrende özellikle bu madde aktif hale geliyor ve kanda artıyor.

Bu aylık yapılan iğneler kanda bu maddeyi bağlayarak migren atak sıklığını şiddetini ve süresini düşürüyor. Sadece ayda bir kez uygulanıyorlar. Hayatı tehdit edecek ciddi bir yan etkileri yok. Dünyada 4 ila 5 yıla yakın süredir kullanılıyor. Bu araştırmaların temeli yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Çok fazla ilaç kullanan ve kronik hastalığı bulunan bireylerde çok tercih etmiyoruz. Kesinlikle bir hekim kontrolü ve takibi olmaksızın hiçbir ilaç ve tedaviye başvurulmamalı. Çünkü bu ilaç ve iğnelerin dozları var. Dozlarını yanlış uygulayabilirler."

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