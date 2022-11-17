Lodosla başlayan migrene ne iyi gelir? Lodos niye baş ağrısı yapar?

Lodos etkili olduğu bölgede yalnızca çevreye değil insan sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Lodos sebebiyle pek çok kişi şiddetli migren atakları geçirebiliyor. Migren öyküsü bulunmayanlar da bile bu hava olayı baş ağrılarına yol açabiliyor. Peki, lodosun etkisiyle oluşan baş ağrısı nasıl geçer?

Lodos niye baş ağrısı yapar?

Lodos, üzerinde taşıdığı çeşitli toz ve mineraller nedeniyle baş ağrısı ve migrene neden olabilir. Basınç değişimlerinin de etkileri vardır. Bu durum insanı hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilemektedir. Genel olarak kişilerde yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, vücutta ağrılar, çalışma isteğinin azalması gibi şikayetlere yol açmaktadır.

Uzmanlar migren hastalarının mümkün oldukça lodoslu havada dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor. Hatta pencere ve balkon kapılarının bile açılmaması öneriliyor. Ağrı hissedildiği zaman ilaç içilmesinin atağın şiddetini düşüreceği de vurgulanıyor.

Lodosla başlayan migrene ne iyi gelir?

Migren atağı yalnızca tek taraflı zonklayıcı bir ağrıya sebep olmaz. Bu ağrının yanı sıra bulantı, kusma hatta karın ağrısı da yaşanabilir. Söz konusu ataklar kiminde dört güne kadar devam edebilir. Hayat kalitesini bir hayli düşüren bu durumdan kurtulmak isteyenler ise ilaç dışında ‘Bitkisel’ çözüm yollarının olup olmadığını merak ediyor.

Ataklar sırasında bir şey yelek ya da içmek bir hayli zor olabilir. Ancak ağrı kesici özelliği bulunan bitkisel çaylar tüketmeniz bir hayli rahatlatıcı olabilir. Papatya, ıhlamur, nane, rezene, biberiye, zencefil ya da zerdeçal çayları tüketebilirsiniz. Nane, biberiye ya da lavanta yağı ile ağrının olduğu bölgeye mabaj yapabilirsiniz. Ağrınız bu yağ ya da çaylarla hafiflese de bulantı hissi devam edebilir. Bu sebeple fazla abartmadan tuzlu çubuk veya zeytin tüketerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

Migren atakları sırasında uygulanabilecek bir başka yöntem ise son derece kolay ve her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilmekte. Bir adet büyük boy patatesi agüzelce soyup rendeleyin. Bu aşamada patatesin suyunu sıkmayın. Hazırladığınız püre kıvamındaki patatesi ağrıyan böygeye sürün. Arzu ederseniz bir tülbentle üstünü kapatabilirsiniz. Patatesin içerisinde bulunan maddeler ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.