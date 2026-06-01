CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski CHP Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem grup kararını hem de olağanüstü kurultaya ilişkin görüşlerini aktardı.

“ÖNCE ÖRGÜTÜMÜZÜN İMZALARINI TAMAMLAYACAĞIZ”

Özgür Özel, “Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultay ile ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8’i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi, ardından Rize’nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor. Milletvekillerimizin henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Olağanüstü kurultay için 550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç bulunuyor” ifadeleriyle olağanüstü kurultay için başlattıkları imza sürecine ilişkin bilgi verdi.

“TEDBİR KARARIYLA GELENLERİN BİR AN ÖNCE KURULTAY YAPILMASI DIŞINDA BİR GÖREVİ YOKTUR”

Özgür Özel tedbir kararını hatırlatan gazetecilere, “Tedbir kararıyla aslında göreve gelenlerin bir an önce kurultay yapılması dışında görevi de yoktur. Çağrı heyeti hükmündedir. O yüzden herhalde Kemal Bey, ‘Ben şu anda genel başkanlık yetkisi kullanıyorum’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Yok, o yapsın, buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum ki orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar” karşılığını vererek yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

“YARIN GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIM”

TBMM’deki grup başkanlığı süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Özgür Özel, CHP grubunun yaptığı seçimle yeniden grup başkanı seçildiğini savunarak şunları söyledi: “CHP grubu burada grup kendiliğinden meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13:30’da sizlerin de ilgi gösterdiği grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak” diyerek TBMM Başkanlığı’nın CHP Grup Toplantısı’nı programdan çıkarmasını görmezden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in “Grup Başkanı” olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti.