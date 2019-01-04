Migren için umut oldu

KONYA

Konya’da özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

Meslekte 40 yılını dolduran pratisyen hekim Kudsi Öncü, 6 yıl önce migren hastalığının tedavisi için çalışma başlattı.

Öncü, 6 yıllık araştırmaların sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile hastalığın tedavisinin sağlandığını tespit etti.

Ardından bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini alan Öncü, klinik çalışmaların tamamlanmasıyla cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Kudsi Öncü, “Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın, klinik çalışmaları İstanbul’da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız” dedi.