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İSLAM Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?
İSLAM

Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?

Midye kalamar karides yemek günah mı? Balık dışında diğer deniz mahsullerini tüketmeyi düşünenler bu durumun günah olup olmadığını merak ediyor. Peki, midye yemek haram mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:48:00 -
Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?

Midye, karides, kalamar gibi deniz ürünlerinin haram olup olmadığı merak ediliyor. Midye dolmak yemek haram mı? Hangi deniz ürünlerini yemek haram?

Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?

Midye tava, midye dolması gibi yiyecekleri tüketmeden önce pek çok kişi bu yemeklerin haram olup olmadığını merak ediyor. Deniz ürünlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sitesinden yer alan açıklama şöyle:

Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

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