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Gündem 'Midye, kalamar, karides haram' fetvasına ilişkin Diyanetten bir açıklama daha
Gündem

'Midye, kalamar, karides haram' fetvasına ilişkin Diyanetten bir açıklama daha

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." açıklamasında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:53:00 - 2021-08-26 17:54:04
'Midye, kalamar, karides haram' fetvasına ilişkin Diyanetten bir açıklama daha

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." açıklaması yapıldı.

Diyanetten yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun deniz ürünleriyle ilgili görüşünün bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." ifadeleri kullanıldı.

Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides sevenler dikkat! Diyanet flaş duyuru
Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides sevenler dikkat! Diyanet flaş duyuru

İSLAM

Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides sevenler dikkat! Diyanet flaş duyuru

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