Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı cip, Midyat-İdil yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde Yunus Emre Taşpınar'ın kullandığı 34 TL 9246 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile Besna ve Öykü Rana Aykut yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Taşpınar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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