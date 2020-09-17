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Aktüel Midilli'de barınaksız kalan göçmenler için Brüksel'de gösteri
Aktüel

Midilli'de barınaksız kalan göçmenler için Brüksel'de gösteri

Avrupa Parlamentosunun Moria kampı hakkındaki oturumu sırasında yapılan gösteride, AB ülkelerinin barınaksız kalan göçmenleri aralarında paylaşması istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:03:08 -
Midilli'de barınaksız kalan göçmenler için Brüksel'de gösteri

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangından sonra barınaksız kalan binlerce sığınmacının Avrupa ülkelerine kabul edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Avrupa Parlamentosunda Moria'daki durumun ele alındığı oturum sırasında parlamentonun önündeki meydanda toplanan göstericiler, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin kamptaki 13 bin göçmeni aralarında paylaşmasını istedi.

Ülke başına yaklaşık 500 kişi düşeceğini belirten göstericiler, Belçika'nın da kamptan 500 sığınmacıyı almasını talep etti.

Gösteriye katılan insan hakları örgütlerinin temsilcileri, Moria kampının yıllar boyunca kapasitesinin üzerinde ve çok kötü şartlarda bulunduğunu vurguladı.

Kampta şiddet, ruh sağlığı sorunları ve intihar teşebbüsü gibi olayların görüldüğünü belirten göstericiler, Kovid-19 salgınının durumu daha da kötüleştirdiğini ve kampın aylarca dünya ile irtibatının kesildiğini söyledi.

Göstericiler, sığınmacıların Avrupa'da kalmaları konusundaki çalışmalar ve insani şartların oluşturulması için AB bütçesi ve Akdeniz'de kurtarma operasyonlarının artırılmasını ayrıca AB'nin sığınmacı kabul sisteminin sürdürülebilir şekilde yenilenmesini istedi.


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