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Medya Midilli nerede nereye bağlı?
Medya

Midilli nerede nereye bağlı?

Midilli nerde? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisini izleyen pek çok kişi Midilli’nin nerede olduğunu, gerçekte böyle bir yer olup olmadığını araştırmaya başladı. Midilli nerede?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:55:00 -
Midilli nerede nereye bağlı?

TRT 1 ekranlarına bir tarihi dizi daha geldi. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Diziyi izleyenler ise Midilli’nin nerede olduğunu araştırmaya başladı.

Midilli nerede nereye bağlı?

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adası. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır. Başkenti Mytilene'dir. Ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. Eşcinsel kadın şair Sappho'ya atfen, Lésvoslu anlamına gelen lezbiyen sözcüğü 1800'lü yıllardan itibaren kadın eşcinsel anlamında kullanılır olmuştur. 1467 yılında Barbaros Hayreddin Paşa bu adada doğmuştur.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

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