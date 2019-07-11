Midibüs tıra çarptı! 18 kişi yaralandı Balıkesir'de beyaz et işleme tesisinde çalışan işçileri taşıyan midibüsün tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Basri Demir idaresindeki 10 S 10441 plakalı midibüs, ilçe merkezinin Balıkesir yönünden girişindeki Korozman kavşağı mevkisinde Yahya Golenzlimdasti'nin kullandığı İran plakalı tıra arkadan çarptı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 17 kişi, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Midibüsteki yolcuların, beyaz et işleme tesisinde çalışan işçiler olduğu öğrenildi.

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