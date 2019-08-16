Mideye iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mideyi rahatlatan besinler Mide hazmını kolaylaştıracak besinler hangileri?
Sindirim sisteminin en önemli organı hiç şüphesiz midedir. Gün boyu yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz içecekler mide tarafından öğütülür. Mide kaslardan oluşur. Öğütme esnasında genişleyip daralan mide salgıladığı asit sayesinde besinleri ayrıştırır. Her organımız gibi midemizde çevresel, genetik ve fiziki faktörlerden kolayca etkilenebilir. Bu etkilenmede midemizin asli göreviniz yapmasını engeller. Bu yazımızda midemizin öğütme faaliyetinde yardımcı olacak ve sindirmenin en hayati organını güçlendirecek besinleri okuyucularımız için bir araya getirdik.16 Ağustos 2019 Cuma 19:56
- Karnabahar
Midemizin hoşlandığı yiyeceklerin başında haşlanmış karnabahar gelir. İçerisindeki gefarnato maddesi sayesinde başta ülser olmak üzere birçok mide hastalığının engellenmesinde başat rol oynar.
- Patates
Patates ise içerdiği neftalin sayesinde midenin fazla asit salgılamasının önüne geçer. Patates besinlerin hızlı sindirilmesinde de aktif rol oynar.
- Maden Suyu
Maden suyu da yemekten sonra gelen hazımsızlığın ve şişkinliğin giderilmesinde büyük pay sahibidir. Sindirimin kolaylaşmasının yolunu açar.
- Yoğurt
Mide duvarını koruyan en sağlıklı besin yoğurttur. Mide kaslarının kuvvetlenmesini sağlar. Uzmanlar yemeklerle beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.
- Meyan Kökü
Meyan Kökü ise aşırı asitlenmenin önüne geçer. Besinlerin faydalı olan bölümlerinin kana karışmasını sağlar.
- Armut
Lift bakımından oldukça zengin olan armut, mide duvarının salgıladığı ve sindirimi kolaylaştıran mukoz maddesine yardımcı olur.
- Salatalık
Salatalık da sıvı bakımından zengin olduğu için midenin asit salgılaması esnasında zarar almasını önler.
- Zencefil
Zencefil ise kusma ve mide bulantısı esnasında midenin durulmasını sağlar.
- Zeytin Yağı
Zeytinyağı ise sindirim sistemindeki tüm hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, mideye büyük oranda yardımcı olur.
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