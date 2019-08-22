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Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül eroin çıktı

Antalya'da midesinde ve bağırsağında eroin bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül eroin çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da midesinde ve bağırsağında 45 kapsül uyuşturucu bulunan İran uyrukla zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerince, havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu nakli yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kente gelen bir uçağın yolcularından İran uyruklu B.P, şüphe uyandırıcı ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine gözaltına alındı.

Kontrolde şüphelinin midesinde ve bağırsağında 45 kapsül içerisinde 765 gram eroin olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
  1. Antalya
  2. Havalimanı
  3. uyuşturucu

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