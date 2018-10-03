Mide yanmasının nedenleri nelerdir?

Mide rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan bu sorunun çok fazla sebebi olabilir. Çözüme geçmeden önce sebepleri bilmek ve ona göre bir tedavi uygulamak gerekir. Ancak her şeyden önce bir uzmana danışmanız da fayda var.

Gebelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler

MİDE YANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

En geçerli nedenlerden biri gazdır. Midede biriken gazın çıkışı olmadığı için yanmaya neden olur.

Aşırı baharatlı, acılı ve yağlı yiyecekler.

Hareketsiz bir yaşam.

Yemek sonrası hazmı sağlayacak aktivite ve yiyeceklerden uzak kalmak.

Mide rahatsızlığı. (Reflü)

MİDE YANMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

Daha önce de dediğimiz gibi aşırı baharatlı, acı ve yağlı şeyler mide de yanmaya neden olur. Ancak onun dışında mide yanmasına neden olduğu yaygın olarak bilinen yiyeceklerde vardı. Bunlar;

Domates

Salça

Salamura

Limon

Greyfurt

Nar

Çiğ soğan

Sarımsak

Baharat

Sert kahve

Kızartmalar

Nohut

Fasulye

Mercimek

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanması yaşayanların yapacağı ilk müdahale kesinlikle bir uzmana danışmak olmalıdır. Kullanılacak yanlış bir yöntem daha kötü sonuçlar meydana getirebilir. Bunun dışında öncelikler doğal yollar olabilir. İlaç tedavisi her zaman sonraki seçenekler arasında olmalıdır.

Mide yanmasının geçmesini istiyorsanız önce yukarıda belirttiğimiz nedenlerden biri var ise onu sonlandırmak olmalı. Nedenini sonlandırdığınız zaman tedavisi daha kısa sürede tesir edecektir.

Bol su içmek

Bitki çayları içmek

Açık havada yürüyüş yapmak

Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durmak

Soda içmek