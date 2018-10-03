Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
Mide yanmasının nedenleri nelerdir? Mide yanması naneden olan yiyecekler nelerdir? Mide yanmasına ne iyi gelir?03 Ekim 2018 Çarşamba 22:46
Mide rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan bu sorunun çok fazla sebebi olabilir. Çözüme geçmeden önce sebepleri bilmek ve ona göre bir tedavi uygulamak gerekir. Ancak her şeyden önce bir uzmana danışmanız da fayda var.
Gebelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler
MİDE YANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
En geçerli nedenlerden biri gazdır. Midede biriken gazın çıkışı olmadığı için yanmaya neden olur.
Aşırı baharatlı, acılı ve yağlı yiyecekler.
Hareketsiz bir yaşam.
Yemek sonrası hazmı sağlayacak aktivite ve yiyeceklerden uzak kalmak.
Mide rahatsızlığı. (Reflü)
MİDE YANMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?
Daha önce de dediğimiz gibi aşırı baharatlı, acı ve yağlı şeyler mide de yanmaya neden olur. Ancak onun dışında mide yanmasına neden olduğu yaygın olarak bilinen yiyeceklerde vardı. Bunlar;
Domates
Salça
Salamura
Limon
Greyfurt
Nar
Çiğ soğan
Sarımsak
Baharat
Sert kahve
Kızartmalar
Nohut
Fasulye
Mercimek
MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?
Mide yanması yaşayanların yapacağı ilk müdahale kesinlikle bir uzmana danışmak olmalıdır. Kullanılacak yanlış bir yöntem daha kötü sonuçlar meydana getirebilir. Bunun dışında öncelikler doğal yollar olabilir. İlaç tedavisi her zaman sonraki seçenekler arasında olmalıdır.
Mide yanmasının geçmesini istiyorsanız önce yukarıda belirttiğimiz nedenlerden biri var ise onu sonlandırmak olmalı. Nedenini sonlandırdığınız zaman tedavisi daha kısa sürede tesir edecektir.
Bol su içmek
Bitki çayları içmek
Açık havada yürüyüş yapmak
Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durmak
Soda içmek
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